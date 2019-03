Brownies veut refaire un RPG traditionnel Brownies veut refaire un RPG traditionnel

Il y a déjà six ans, le studio Brownie Brown se transforma en « 1-Up Studio » pour rester toujours aussi proche de Nintendo : ils ont notamment participé au développement de Super Mario Odyssey, mais aussi avant cela sur Zelda : Tri-Force Heroes ou encore Captain Toad.



A cette époque, l'évolution de l'entreprise a conduit son fondateur Shinichi Kameoka à embarquer une partie de ses troupes pour tenter une nouvelle aventure, créant ainsi le studio nommé… « Brownies ». Depuis, ces derniers ont proposé un jeu mobile pour se lancer avant d'amorcer une actuelle collaboration avec Marvelous pour produire un cross-over entre Story of Seasons et la franchise Doraemon, dont le résultat arrivera cette année sur Switch (au Japon).



Et si l'on revient sur tout cela, c'est parce que le studio vient d'annoncer une vague de recrutement en vue du développement d'un nouveau projet « important » qui sera un RPG traditionnel façon heroic-fantasy.



Pas d'indice particulier mais on peut dire que l'équipe a un minimum d'expérience en la matière, ayant participé à l'époque de Brownie Brown à des chantiers comme Sword of Mana, Blue Dragon (la version DS) ou encore Mother 3 (en soutien).