Charts Japon : The Division 2 s'en sort bien, pendant que One Piece continue de décevoir

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 11 au 17 mars 2019, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.SOFTWARE :Ce matin,surprenait avec de très bonnes ventes aux USA. Maintenant, c'estqui crée une certaine surprise au Japon : là où cette suite a connu au Royaume-Uni une forte baisse des ventes par rapport au premier épisode (-80 %, hors dématérialisé certes), c'est bien moins dramatique sur l'archipel avec quelques 60.000 ventes en physique, contre 80.000 pour le premier il y a trois ans.continue lui son hécatombe puisque « l'adaptation la plus ambitieuse de la franchise » ne se contente pas de faire un mauvais score sur Metacritic : c'est aussi l'un des plus mauvais lancement de la série.Enfin, hormis quelques broutilles dont la démo payante de, signalons quefait un retour express dans le classement : les intéressés ont été récupérés un exemplaire en urgence avant que SEGA ne les retire des étalages.HARDWARE :La stabilité du marché n'empêche pas de constater un léger recul des ventes de Switch (qui à contrario arrive parfois à s'offrir des boosts sans qu'on ne comprenne pourquoi), là où la PS4 est provisoirement stabilisé pour se préparer à passer les 8 millions d'unités.Plus bas et après nous avoir proposé un dernier ballet (deux semaines de suite au dessus des 3.000), la PS Vita peut enfin tirer sa révérence et ne devrait plus tarder à être effacé du classement, comme à chaque fois lorsque la production prend fin.