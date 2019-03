Charts UK : The Division 2 a intérêt à assurer sur le dématérialisé (+ flop de One Piece) Charts UK : The Division 2 a intérêt à assurer sur le dématérialisé (+ flop de One Piece)

Nous sommes lundi et c'est le jour des charts UK qui vont s'attarder sur le lancement de The Division 2 qui malgré sa première place ne semble pas être une pleine réussite sur le marché physique : cette suite n'a fait que 20 % des ventes de l'original, et même si le dématérialisé représente une part de plus en plus importante (surtout pour ce type de jeu), difficile de savoir pour le moment si le numérique compense une telle chute.



Signalons également que :

- Grâce à quelques promotions, l'increvable GTA V revient à la troisième place.

- One Piece : World Seeker fait un flop en démarrant à la 28ème place.



1. The Division 2 (N)

2. Red Dead Redemption 2 (=)

3. GTA V (+7)

4. FIFA 19 (+1)

5. LEGO La Grande Aventure 2 (+2)

6. Devil May Cry 5 (-5)

7. Mario Kart 8 Deluxe (-4)

8. Far Cry : New Dawn (-2)

9. Super Smash Bros. Ultimate (-1)

10. New Super Mario Bros. Deluxe (+1)