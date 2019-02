Resident Evil 1, 0 & 4 sont datés sur Switch Resident Evil 1, 0 & 4 sont datés sur Switch

C'est par le biais d'un simple tweet que Capcom nous annonce en coup de vent que son trio Resident Evil HD, Resident Evil 0 HD et Resident Evil 4 HD seront tous les trois disponibles sur l'eShop Switch le 21 mai prochain (pas de version boîte, une fois de plus), avec possibilité de lancer la précommande dès ce jeudi.



Pas de trailer pour le moment mais on devrait retrouver la même chose que chez les autres, à toujours 19,99€ l'unité.