Charts Japon : Jump Force n'a pas convaincu

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 11 au 17 février 2019, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.Coté Software :Bandai Namco peut avoir quelques sueurs face au lancement dequi se contente de moins de 80.000 unités en physique, bien loin de la performance de son précédent gros cross-over () qui avait démarré à environ 210.000 exemplaires en combinant PS3 & Vita. Coté Atlus, ce n'est pas plus glorieux et même si l'on parle d'un simple remaster « ++ »,doit aujourd'hui se contenter de 60.000 intéressés, soit 100.000 de moins que le précédent qui avait tout de même démarré à 20.000 ventes sur 360. Autre époque.Coté Hardware :Une semaine bien proche de la précédente quel que soit le support. La Switch garde donc son avance en profitant de ses long-sellers pour faire actuellement une belle année (50 % mieux qu'en 2018 sur le même laps de temps), à l'inverse de la PS4 qui voit se dessiner le bout du chemin à l'horizon, se maintenant tout de même aux alentours des 20.000 mais faisant pour l'heure deux fois moins bien que l'année dernière.Les jeux du prochain rapport :(PS4, Switch, One)(PS4, One)