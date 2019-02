Xbox Game Pass : Shadow of the Tomb Raider confirmés (mais pas que) Xbox Game Pass : Shadow of the Tomb Raider confirmés (mais pas que)

La rumeur était donc vraie : Shadow of the Tomb Raider va (seulement cinq mois après sa sortie) intégrer le programme Xbox Game Pass, et ce sera comme de coutume loin d'être le seul en ce mois de février puisque voici un aperçu du contenu :



7 février :

- Shadow of the Tomb Raider

- The Walking Dead : Saison 1

- Pumped BMX Pro



15 février :

- Crackdown 3

- Batman : Return to Arkham

- de Blob Remastered



N'oubliez pas que comme le veut la coutume, d'autres jeux sont susceptibles d'être annoncés dans le courant du mois.