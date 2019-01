Charts UK : lancement record pour Ace Combat 7 Charts UK : lancement record pour Ace Combat 7

On ne sait pas encore ce que donneront les résultats d'Ace Combat 7 au niveau mondial, mais on peut néanmoins dire dès à présent que les choses démarrent très bien du coté du Royaume-Uni : le titre effectue le meilleur lancement de la franchise (sans même compter le téléchargement). Une très bonne nouvelle donc mais on se doit de noter que, exception faite du spin-off Assault Horizon, chaque épisode jusque là était une exclusivité, et souvent du coté Sony. Cela se ressent d'ailleurs du coté du ratio : 76 % des ventes ont été effectuées sur PS4.



La première place reste en tout cas tenue par New Super Mario Bros. U Deluxe qui, non content d'avoir effectué un bien meilleur départ que l'original, n'est en baisse que de 43 % pour sa deuxième semaine.



1. New Super Mario Bros. U Deluxe (=)

2. Ace Combat 7 : Skies Unknown (N)

3. Red Dead Redemption 2 (=)

4. Call of Duty : Black Ops 4 (=)

5. FIFA 19 (-3)

6. Super Smash Bros. Ultimate (-1)

7. Mario Kart 8 Deluxe (-1)

8. Grand Theft Auto V (=)

9. Crash Bandicoot Trilogy (+2)

10. Spyro Reignited Trilogy (+3)