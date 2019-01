Rocket League : le total cross-play validé sur PS4 Rocket League : le total cross-play validé sur PS4

Et un deuxième ! Après Fortnite, c'est au tour de Rocket League d'avoir l'approbation de Sony pour l'activation dès à présent de l'option total cross-play entre TOUS les joueurs : PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.



Pour l'heure et comme sur les autres supports, cela ne concerne pour l'heure que le matchmaking (dont les rencontres sont totalement aléatoires) mais la PS4 rejoint du coup le programme RocketID qui permettra via une future MAJ d'inviter n'importe quel joueur dans son équipe, quelle que soit la machine.