Red Dead Online a son mode Battle Royale Red Dead Online a son mode Battle Royale

Toujours en bêta, et apparemment encore pour quelques longs mois aux dires de Rockstar, Red Dead Online continue de prendre forme avec notamment l'arrivée aujourd'hui d'une MAJ forcément attendue pour certains adeptes : l'ajout du mode « Ruée sur les armes », ou pour être plus clair le mode Battle Royale.



Point de révolution, si ce n'est par le nombre réduit de joueurs (32 maximum, pour le moment en tout cas) où tous seront lâchés dans une zone sans équipement, avec besoin d'aller chercher des armes & co dans un terrain qui se rétrécit au fur et à mesure de la partie.



Ce mode marque en tout cas la première étape de la feuille de route 2019 où l'on nous promet déjà (toujours dans le cadre préalable de la bêta) :



- nouveaux modes de jeu PVP/coop dont les courses

- nouvelles missions « Une terre d'opportunités »

- ajout des défis quotidiens

- davantage de skins

- nouveaux systèmes pour un peu pourrir la vie de ceux qui font n'importe quoi et qui tirent sur tout ce qui bouge (notamment une icône spéciale pour les repérer plus facilement, ou encore un système de primes)



Plus qu'à dater tout ça.