Alien Blackout n'est donc qu'un jeu mobile

C'était le rendez-vous loupé des Game Awards tant on s'attendait que l'événement soit l'occasion pour annoncer cette potentielle suite du très bon, mais il n'en est rien, mais alors pas du tout.Car non seulement le jeu a attendu aujourd'hui pour se dévoiler mais en plus,n'est finalement qu'un jeu mobile (AppStore, Google Play et Amazon Appstore), mettant toujours en scène Amanda Ripley devant survivre dans une énième station spatiale, tout en aidant les quelques survivants à fuir la grosse bêbête.Pas de date précise pour le moment.