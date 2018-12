Charts Japon : la dernière ligne droite

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 17 au 23 décembre 2018, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.Coté Software :- Comme chaque semaine depuis novembre, boost des ventes de tous les jeux Switch, permettant àd'être le deuxième jeu de la machine à passer les deux millions de ventes, et qui devrait bientôt être rejoint paret(même si c'est probablement déjà fait avec le dématérialisé).- Petite déception pourqui se contente de 210.000 ventes (contre 320.000 pour le précédent). La chute reste en tout cas moins catastrophique que pour d'autres cas de spin-off (DQ Heroes notamment).- Trois autres entrées assez discrètes dans la deuxième moitié du classement, dontqui ne brille pas vraiment, jusqu'à être invisible dans sa version Switch (même si les stocks furent apparemment beaucoup plus limités dans cette version).Coté hardware :Léger ralentissement pour les deux dominantes du marché qui perdent seulement quelques milliers d'exemplaires par rapport au quota de la semaine dernière, là où 3DS et Vita sont elles à la hausse. Allez savoir…Pour le prochain rapport :(3DS)- Rien d'autres, RDV en janvier pour les prochains morceaux.