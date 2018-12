Fallout 76 : pour s'excuser un peu, Bethesda va offrir la compilation Fallout Classics à tous les joueurs Fallout 76 : pour s'excuser un peu, Bethesda va offrir la compilation Fallout Classics à tous les joueurs

Face au lancement hautement catastrophique de Fallout 76, Bethesda tente comme il peut de redorer son image et en attendant des productions du grand pardon en 2019 (du genre Rage 2 et Doom Eternal), l'heure est aux excuses et réparations.



On apprend notamment que tout ceux qui se sont connectés en ligne sur Fallout 76 cette année (donc il vous reste une semaine si intéressé) repartiront en janvier avec un code pour télécharger gratuitement Fallout Classics Collection, intégrant les deux premiers épisodes de la série et le volet « Tactics ». Notez que l'offre est aussi bien valable pour les joueurs PC que consoles mais on avoue qu'on n'a pas encore très bien saisi si le code lui-même sera limité au PC ou si Bethesda compte créer la surprise en sortant également la compilation sur PlayStation 4 et Xbox One.



Et hormis ça :

- Nouveau gros patch à la mi-janvier

- Lancement en 2019 des events hebdomadaires.

- Arrivée d'un nouveau mode de jeu.