[LEAK] Assassin's Creed Odyssey : premiers visuels [LEAK] Assassin's Creed Odyssey : premiers visuels

Après Just Cause 4, c'est maintenant Assassin's Creed Odyssey qui voit fuiter quelques visuels (de qualité pas toujours optimale mais on prend quand même), montrant donc nos deux héros descendants de Leonidas 1er, roi des Spartes, ainsi que quelques décors qu'on pourra visiter mais aussi l'arbre de compétences et un petit bout de la map.



La présentation tombera demain ou éventuellement ce soir chez Microsoft (selon le partenariat) et tout porte à croire que ce nouvel épisode sortira en fin d'année.