Disgaea 5 : 200.000 ventes sur Switch

Nippon Ichi Software annonce quesur Switch a franchi la barre des 200.000 ventes, un score très satisfaisant pour le studio quand on sait que la version PS4 lancé un an avant tourne autour des 350.000.On notera que l'essentiel du score se situe en occident puisqu'au Japon, cette version Switch a démarré à seulement 5500 ventes la première semaine.NIS ajoute que la PS4 et la Switch resteront désormais leurs deux principales cibles pour leurs futures annonces, que ce soit suites ou nouvelles licences.