Gran Turismo Sport : Yamauchi estime qu'il pourrait tourner en 8K sur PlayStation 5

La PlayStation 5 arrivera un jour ou l'autre, peut-être même dans plus ou moins deux ans à en croire certaines rumeurs. Et justement, durant un petit tour chez Polyphony Digital, le site Finder a fait face à une petite démonstration de la part de Kazunori Yamauchi qui a présenté une vidéo pour montrer certains modèles de véhicules avec un niveau de détails jamais vu, dont une majorité (coté moteurs et roues) ne peuvent même pas être visibles lorsque vous serez manette en main.



Yamauchi a rajouté qu'il faut six mois pour créer des véhicules avec ce niveau de détails et de fait, ils sont obligés de prendre une très large avance sur l'époque actuelle en pensant « aux futures versions de la console ». Tiltant sur cette phrase, Finder a demandé si Gran Turismo Sport était également conçu pour fonctionner sur « PlayStation 5 » (ou quel que soit son nom), ce à quoi Yamauchi a simplement répondu : « Je pense qu'il n'y aurait aucun problème à le faire tourner dessus en 8K. »



On peut du coup se demander si Yamauchi dispose déjà des premières infos hardwares sur la future PS5 et s'il a déjà à l'esprit le développement du prochain épisode dessus (vu que GT Sports amorce sa dernière ligne droite de développement).