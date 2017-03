Fire Emblem Echoes : le plein d'informations Fire Emblem Echoes : le plein d'informations

Montré à l'occasion de la récente PAX East, Fire Emblem Echoes a eu droit à une nouvelle salve d'informations pour prouver un peu plus l'envie de renouvellement dans ce « nouvel épisode » (un remake assez libre d'un titre Snes sorti en 92), aux sérieuses allures de spin-off.



Voici donc :



- On ne passera plus de mission en mission mais nous aurons une carte du monde avec une certaine liberté d'action (comme dans un FF Tactics ou plus récemment Stella Glow).

- Les donjons que l'on pourra visiter en vue à la troisième personne recèleront d'objets destructibles, permettant de gratter objets et argent.

- Engager un ennemi dans un donjon ouvrira une mini-map de combat entre deux escouades.

- Comme dans divers RPG à combats non aléatoires, attaquer l'ennemi avant le combat vous donnera un avantage (moins de santé pour l'ennemi). L'inverse est également valable.

- Le scénario suivra le destin séparé de Celica et Alm, chacun engagé pour défendre leur pays mais avec des approches différentes.

- Vous passerez automatiquement d'un personnage à l'autre en avançant dans le scénario.

- Premier épisode de la série à disposer d'un doublage intégral.

- Les archers peuvent maintenant contre-attaquer même contre un adversaire placé sur la case d'à coté. Encore une fois, ce changement vaut aussi bien pour votre équipe que pour les adversaires.

- Les mages dépensent maintenant une partie de leur PV pour lancer des sorts.

- Le titre garde les armes incassables.

- Pas de système de soutien cette fois, ni de triangle d'armes (façon pierre/feuille/ciseau).





UPDATE : d'autres infos de Famitsu.



- Deux niveaux de difficulté : Normal et Difficile.

- Quel que soit le mode, vous pourrez toujours opter pour l'option Classique ou Casual. La première voit vos alliés mourir définitivement, la seconde les fait ressusciter après la bataille.

- Tant pis pour les noobs : cette fois, pas de mode facile, ni de mode cheat qui permet de ressusciter vos alliés après un seul tour.

- S'il n'y a plus de triangle d'armes, le titre garde les effets de terrain (+40 % d'esquive par exemple si votre unité est placée dans une case forêt).



Sortie toujours prévue pour le 20 avril au Japon puis le 19 mai en Europe, exclusivement sur 3DS.