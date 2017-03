Dragon Quest XI : de nouvelles images Dragon Quest XI : de nouvelles images

Comme la semaine dernière (et comme depuis 30 ans en fait), c'est le magazine Weekly Jump qui vient nous donner quelques nouvelles de Dragon Quest XI avec une poignée de nouveaux visuels scannés pour montrer Sylvia (c'est un homme, on précise), ainsi que deux bestioles inédites : le Mokokki et la Lanterne Kozou.



Une poignée d'infos en passant :

- Les PNJ d'importance auront un smiley bleu à coté.

- Des bulles de dialogues apparaîtront automatiquement en approchant des PNJ.

- Le cheval permettra de renverser des ennemis (uniquement sur PS4).

- Présence de marchands ambulants dans certains camps sur la carte.

- Les feux de camp permettront de débloquer des dialogues avec vos alliés (en plus de la guérison et de la sauvegarde).



Dragon Quest XI sortira en fin d'année sur PS4 et 3DS (au Japon). Selon son producteur Yuji Horii, la version Switch, encore jamais montrée pour le moment, arrivera en même temps.