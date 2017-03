[UK] Nintendo Switch : les premiers chiffres [UP] [UK] Nintendo Switch : les premiers chiffres [UP]

Avant le Japon, c'est donc du Royaume-Uni que l'on peut commencer à établir un premier rapport sur le lancement de la Nintendo Switch, et GamesIndustry nous annonce ainsi 80.000 machines écoulées pour les premiers jours, soit le double de la Wii U (40.000), sans pour autant percer aussi fort que d'autres supports.



Beaucoup de revendeurs UK signalent une rupture de stock, preuve que Nintendo a réussi son entrée et reste donc à voir comment s'établira le succès sur la longueur.



Les lancements de supports Nintendo au Royaume-Uni



1) Nintendo 3DS : 113.000

2) Wii : 105.000

3) Nintendo DS : 87.000

4) Nintendo Switch : 80.000

5) GameCube : 69.000

6) Game Boy Advance : 67.000

7) Wii U : 40.000



Les lancements des autres supports au Royaume-Uni



1) PlayStation 4 : 250.000

2) PlayStation 3 : 165.000

3) Xbox One : 150.000

4) Xbox 360 : 70.000



(Source : NeoGaf)



[UPDATE]



- Zelda fait le troisième meilleur lancement de l'année sur ce territoire, derrière Horizon Zero Dawn et Resident Evil 7.

- Quatrième meilleur lancement d'un Zelda, après Ocarina of Time (N64), The Wind Waker (Wii U) et Twilight Princess (Wii).

- Sur le ratio, la version Switch de Zelda représente 78% des ventes (22% sur Wii U).

- Sur le top 20 softwares, Zelda Switch est 2ème (il représente 78% des ventes de jeux Switch), 1-2 Switch est 4ème et Super Bomberman R 7ème.