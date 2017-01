[Rumeur] Après Hyrule Warriors, un autre Muso pour Koei Tecmo en partenariat avec Nintendo [Rumeur] Après Hyrule Warriors, un autre Muso pour Koei Tecmo en partenariat avec Nintendo

Et une rumeur de plus pour la Nintendo Switch à quelques jours de la conférence officielle (13 janvier, 5h00 du matin en France). Lancé par OBE1Plays puis « confirmé » par la désormais habituelle Laura Kate Dale, l'information concerne Koei Tecmo qui plancherait actuellement sur un nouveau Musô à destination de la nouvelle console du constructeur, reprenant de nouveau une licence populaire mais qui ne serait ni Zelda, ni Starfox.



L'essentiel des regards sont donc pointés vers un Fire Emblem Warriors, qui reste quelque part l'une des franchises qui correspond le mieux au style, en tout cas davantage que Mario, Animal Crossing ou Kirby. Après, l'éditeur s'étant amusé à intégrer des persos de sa série Atelier dans le futur Musou Stars, on peut se dire que désormais, tout est possible.