est d'ores et déjà disponible pour les joueurs ayantpeuvent profiter en avance des nouvelles fonctionnalités qui accompagnent la sortie officielle de Dreams ce vendrediVoici donc un aperçue d'un peu moins de 20 minutes de la campagne de Dreams, certes courtes (3h environs) mais qui offre de nombreuses situations afin d'inspirer les futurs créateurs.Vous obtiendrez également l’accès aux kits de création du Rêve d’Art, ce qui vous permettra de créer vos propres rêves avec les éléments de film noir, de science-fiction et de fantaisie. Ce qui signifie donc que tous les éléments présents dans la campagnes pourront être remixés afin de créer des niveaux voire des jeux.En bonus quelques vidéos des créations que vous pourrez retrouver dès le lancement.!

Who likes this ?

posted the 02/12/2020 at 11:37 AM by lightning