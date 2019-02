Gust





Atelier Lulua : The Scion of Arland débarque en occident deux mois après sa sortie Japonaise !

On ne l'attendait pas aussi tôt, vu sa date de sortie au Japon, mais sachez que Gust et Koei Tecmo viennent tout juste d'annoncer que leur RPG alchimique Atelier Lulua : The Scion of Arland (qui est le quatrième épisode de la saga Arland) sortira très exactement le 21 mai en Amérique du Nord et le 24 mai en Europe sur PlayStation 4, Nintendo Switch et Steam . Soit en gros seulement deux mois après sa parution Japonaise (une première pour la saga). Au Japon, le jeu sortira comme prévu le 20 mars sur PlayStation 4 et Nintendo Switch, que ce soit en boîte ou en dématérialisé.



Voici d'ailleurs un résumé du jeu, via Gust et Koei Tecmo :

Atelier Lulua : The Scion of Arland invite les joueurs à diriger le personnage Elmerulia "Lulua" Frixell, une jeune aspirante alchimiste formée par Piana, une ancienne étudiante devenue mentor. Lulua étudie diligemment pour réaliser son rêve qui est de devenir une grande alchimiste, tout comme sa mère, Rorolina "Rorona" Frixell. Mais au cours de sa formation, Lulua découvre un mystérieux livre, réveillant en elle un pouvoir ancien qui lui permet de ne déchiffrer qu'une seule page, avec beaucoup d'énigmes à résoudre. Les joueurs seront chargés d'exécuter des actions basées sur les jeux de base de la saga Atelier , à savoir recueillir des matériaux, effectuer des combats et synthétiser les matériaux en question, le tout pour lui permettre de déchiffrer davantage de texte et d'apprendre de nouvelles recettes en alchimie.



Lulua se rendra à Arland avec l'espoir d'améliorer ses pouvoirs et découvrir les énigmes du livre en question. En arrivant, elle apprend que l'Atelier de sa mère a été contraint de fermer. S'appuyant sur l'aide du livre, Lulua s'efforce de sauver l'Atelier avant qu'il ne soit trop tard. Les premiers pas dans sa toute nouvelle aventure sont pleins d'enthousiasme, mais Lulua ignore que Arland recèle de nombreux mystères qui n'ont pas encore été révélés.



Au cours de leur périple, les joueurs rencontreront une pléiade de personnages fascinants, le tout accompagnée de visages familiers, dont notamment la plus célèbre des alchimistes et mère de Lulua, à savoir Rorolina Frixell, l'ex-apprentie de Rorona et alchimiste influente, la sublime Totori Helmold, la ferventure aventurière et tarde du corps personnel de Totori, à savoir Mimi Houiller von Schwarzlang ou encore l'ancien chevalier devenu le chef de "La Guardian Force", le ténébreux Sterkenburg Cranach.