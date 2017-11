Shining





Le producteur de Shining Resonance se confie à Famitsu !

Après l'annonce surprise de Valkyria Chronicles 4 un peu plus tôt ce matin, on continue toujours avec les productions Sega , puisque Famitsu à interviewé récemment Makoto Suzuki le producteur de Shining Resonance Re : frain , qui au passage est le dernier volet de la saga Shining . Suzuki-san a fait des remarques concernant le fait de ce que ce volet signifie pour l'avenir de la saga et à parlé un peu de ce qui attend les joueurs dans les ajouts scénaristiques du fameux "Mode Refrain".



Voici en gros ce qui a été dit :

Famitsu : C'est la première fois que nous vous avons interviewés pour ce qui est de la saga Shining . Comment avez-vous été impliqué dans cette saga jusqu'à maintenant ?



Makoto Suzuki, producteur : J'ai commencé à travailler sur la saga avec Blade Arcus from Shining EX . J'ai fait partie du même département que l'ancien producteur de la saga, Sawada-san en tant que support technique.



Famitsu : Donc vous n'avez pas été impliqué depuis très longtemps alors. Comment êtes-vous devenu producteur sur ce jeu ?



Makoto Suzuki : Sawada-san, qui a quitté Sega Games et la saga Shining ont été mis de côté pour un break. Mais j'y ai pensé et j'ai dit, Non, la saga Shining devrait s'étendre à partir d'ici et j'ai proposé une offre pour "Refrain". Pour développer de nouveau la saga, j'ai pensé que la première étape était de proposer Shining Resonance , qui est un RPG simple sur PlayStation 4.







Famitsu : Ensuite, nous voudrions vous parler du "Mode Refrain", dont les fans pourraient être curieux. Ce mode est séparé du jeu principal, exact ?



Makoto Suzuki : Oui. Ou plutôt l'histoire principale en elle-même restera inchangée. Pour la très bonne raison que l'histoire principale du jeu de base était déjà tout à fait complète, nous n'avons pas voulu la changer. Et a cet égard, le "Mode Refrain" est basé sur la question du "pourquoi Excela et Jenius choisissent de suivre l'équipe dans l'histoire principale". Nous voyons cela comme une histoire pendant une seconde partie (un New Game + en gros). Bien que le "Mode Refrain" soit jouable dès que vous commencez le jeu, nous recommandons aux joueurs qui n'ont pas joué à la version originale de commencer le jeu avec l'histoire principale.



Famitsu : Alors même si l'histoire principale ne change pas, la raison pour laquelle ces deux personnages rejoignent l'équipe sera expliquée ?



Makoto Suzuki : Oui... Après que Excela et Jenius auront rejoint l'équipe, ils donneront un symbole à Yuma (les symboles sont des objets permettant de changer le contenu des donjons aléatoires) et dont je peux simplement dire qu'ils seront la clé qui débloqueront ce mystère.