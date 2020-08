Street Fighter Alpha 3

Supports: Arcade, Playstation, Saturn, Dreamcast & autres

Genre: jeu de combat 2D

Développeur: Capcom

Éditeur: Capcom

Année de sortie initiale: 1998

Une direction artistique plus jeune, plus proche des mangas dont la popularité commençait véritablement à exploser à travers le monde à la fin des années 1990 ; un gameplay technique avec plusieurs configurations par personnage (incluant le système classique de SFII, le système de Alpha 2 et d'autres subtilités) ; un roster archi complet avec des nouveaux intéressants (Rose, Sodom, Charlie, Sakura, Karin, Rainbow Mika...) et des anciens en pleines formes, fluide et beau, bref le meilleur jeu de combat 2D de l'époque pour moi. Oui, oui, devant Street Fighter III, le vrai troisième opus canonique de la saga sorti pourtant un an auparavant.