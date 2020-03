Ligue des Champions

Pour la première fois depuis 2016, le Paris Saint-Germain verra les quarts de finale de la Ligue des Champions ! Le sort semblait pourtant s'acharner sur le club de la capitale ces derniers jours, mais les Parisiens, battus 1-2 à l'aller, ont décroché leur qualification en s'imposant 2-0 dans un Parc des Princes à huis clos ce mercredi soir.Les Parisiens ont rapidement pris le contrôle du ballon dans cette rencontre. Une domination toutefois stérile pendant de longues minutes. Le cuir tournait dans les pieds des joueurs du PSG, sans véritablement parvenir à inquiéter Burki. Paris se faisait même une frayeur pour... Neymar. Après dix minutes de jeu, le club de la capitale s'inquiétait en voyait le Brésilien à terre, touché à l'épaule, mais le Brésilien reprenait le jeu après quelques minutes d'incertitude. Ouf pour les Parisiens...Et heureusement que Neymar n'avait pas quitté très tôt ses partenaires, car c'est lui qui donnait l'avantage à Paris. Alors que Cavani s'était procuré une belle occasion sur un tir détourné par Burki juste avant, le Brésilien ouvrait le score d'une tête plongeante sur corner (1-0, 28e) ! Un avantage assez mérité pour un PSG dominateur et inquiété seulement sur deux tentatives de Sancho bien captées par Navas. Juste avant la pause, Bernat doublait même la mise sur un centre de Sarabia (2-0, 45e+1) !Le Paris SG est un peu moins bien revenu dans son match après la pause. Dortmund jouait beaucoup plus haut et le ballon rodait autour de la surface parisienne. Néanmoins, les Parisiens affichaient une grosse solidarité, et la charnière centrale Marquinhos-Kimpembe répondait présent pour stopper les offensives allemandes. Dominé mais pas mis en danger, le PSG maîtrisait son match et gérait sereinement son avantage au tableau d'affichage pendant une demi-heure.Le dernier quart d'heure a été plus compliqué. Moins bien physiquement et retranchés dans leur surface, les Parisiens subissaient énormément. Mais pas de mauvaise surprise cette fois-ci. Le Paris SG résistait en équipe - à onze contre dix après l'expulsion de Can à la 89e - pour tenir ce score qui les envoie au prochain tour ! Fin de la malédiction pour Paris.