Éditeur : Square-enix

Développeur : Square-enix

Genre : RPG

Prévu sur PC/PS4/Switch

Date de sortie : 24 Avril 2020

Trials of Mana est le remake en 3D du RPG japonais culte sorti en 1995 sous le titre de Seiken Densetsu 3.Alors que le monde avait sombré dans les ténèbres, la Déesse de Mana dégaina l'épée de Mana pour anéantir les huit bénévodons, des monstres de destruction.Elle scella ces horreurs dans les huit pierres de Mana, empêchant ainsi le royaume de sombrer dans le néant.Affaiblie par la reconstruction du monde, la Déesse prit la forme d'un arbre et tomba en un long et profond sommeil.Mais les forces du mal cherchèrent vite à libérer les bénévodons afin de prendre le contrôle du monde.Elles se lancèrent dans une terrible guerre pour atteindre leur but et déstabiliser les royaumes.La paix n'était plus qu'un souvenir. Le Mana commença à disparaître, et l'Arbre de Mana se mit à dépérir...