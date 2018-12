Le protagoniste est Sherry, une fille qui vit dans la ville de Clocknee, en banlieue. Afin de comprendre le mystère du désastre qui a frappé la ville, Sherry voyagera dans le temps avec ses compagnes pour lutter contre la crise de Clocknee. Sherry et sa compagnie rencontreront des personnages de différents âges au cours de leur aventure et grandiront au fur et à mesure.

12/18/2018 nicolasgourry