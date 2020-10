C’est la question qu’on se pose depuis quelques heures, suite à la parution de deux images, des artworks, réalisés par John Bigorgne, concept artist chez Ubisoft Montréal. Baptisés "Forest" et "Fortress", ces clichés nous laissent entrevoir des décors asiatiques plutôt jolis et qui rappellent l’Asie. Assassin’s Creed au Japon ? C’est un épisode que les fans réclament à cors et à cris depuis des années déjà, mais non seulement Ubisoft a l’air hermétique à l’idée, mais en plus, ça serait quasi trop tard depuis que Ghost of Tsushima lui le pion et de la plus belle des manières. Et Ubisoft a sans doute reconsidéré la Chine comme étant le pays à retenir afin d’éviter la comparaison, surtout qu’elle ne joue pas en faveur d’AC.



Alors peut-être la Chine ? C’est même fort probable, car le style utilisé rappelle les calligraphies à l'encre effacée, qui rappelle la DA utilisée pour Assassin's Creed Chronicles China, sorti en 2015. Autre indice, la "forteresse" que l’on voit n'est autre qu'un fort chinois, et non un château japonais, d’autant que les armes et les armures qu’on aperçoit sont clairement celles utilisées par la Chine durant sa période médiévale. Des concept arts qui pourraient bien teaser sans le vouloir la période dans laquelle se déroulerait le prochain Assassin's Creed.



On rappel que le PDG de Ubisoft, Yves Guillemot avait déclaré qu'un AC en Chine serait "fantastique"



Et vous, vous serez saisis par l'idée d'un AC en Chine ?