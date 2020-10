A l'époque (genre à mes 15 ans) j'ai terminé mario sunshine sur game cube. Là je voulais me le refaire avec plaisie sur Switch, mais voilà, 5 soleil et le jeu me gonfle, je le trouve proprement injouable.. une caméra foireuse, un viseur pour lancer l'eau où on ne voit même pas ce qu'on vise.. franchement à 32 ans j'ai plus envie de me prendre la tête avc un gameplay arriéré vieux de 18 ans.. Dommage car Mario 64 et Mario Galaxy m'ont bien plu..