Depuis un certain temps, j'avais envie de vous faire decouvrir un de mes manga favoris des 15 dernières années qui est juste très peu connu en occident.Ce manga (adapté partiellement en anime en 2008/2009), c'est Zettai Karen Children.Alors Zettai Karen Children, c'est quoi?Ben je pense que la Bande annonce du manga vous l'expliquera mieux que moi:Les 3 Children se nomme Kaoru, Aoi et Shiho,est clairement le personnage principal et la plus puissante, c'est une télékinésiste qui est une véritable arme de destruction massive et une obsédée sexuelle. Une prédiction la concernant dit qu'elle va dans l'avenir prendre le nom de Queen of Catastrophe et diriger une organisation terroriste opposant les Esper aux humains.est quand à elle une spécialiste de la psychometrie, il lui suffit d'un contact physique pour connaitre tout de ce qu'elle touche (que ce soit un objet ou un humain), elle peut aussi ressentir la présence et les émotions d'une personne à distance (ce qui lui permet notamment de tirer avec une arme à feu les yeux fermé et d'atteindre sa cible avec une précision de 100%).Son pouvoir l'a rendu au courant de toute la noirceur qu'il peut y avoir chez les humains et elle peut facilement se montrer sournoise et cruelle. (c'est personnellement mon personnage favori)est quand à elle une specialiste de la téleportation(ou plus exactement de la teleportation extra dimensionnelle),elle assez timide et est la plus effacé des Children vu le caractère explosif des 2 autres.image des Children dans la prédiction où elle meneront le monde à la desctructionLes 3 Children sont supervisé parla seule personne qui de façon 100% sincère croit en elle sans en avoir peur. Cependant, il est au courant que les Children ont 50% de chances de sombrer dans le mal et qu'une prediction ayant 99,9% de chance de se réaliser l'a montré tuant Kaoru après qu'elle ait mené une guerre contre les humains detruisant le japon, c'est déjà 60 volumes et une série de 51 episodes au japon écrit par Takashi Shiina, un mangaka qui avait déja sorti un manga populaire de 39 volume dans les années 90,(manga qui avait été assez populaire pour avoir une série animé en 45 episode et 2 jeu sur super nintendo et PCengine en 1993)A noter que l'intrigue en plus de la comédie omniprésente aussi un fond serieux avec un risque de guerre humain/esper à la Xmen avec les persos principaux sont au centre (l'intrigue du manga est prévu pour s'étaler sur 10 ans et à l'heure actuelle, les persos qui avaient 10 ans au début du manga en ont 16) avec un personnage tenant clairement le rôle d'un magneto.Personnage qui a d'ailleurs eu un spin off animé resolument plus sérieux et tourné action en 2012 (spin off visant aussi le public feminin vu le design du spin off et la popularité des perso masculin de la série chez les fan de yaoi)Bref, c'est un manga et un anime que je vous recommande, très drôle, assez interessant et résolument oldschool (on sent clairement que le style de l'auteur a été inspiré par Rumiko Takahashi, l'auteur de Ranma et Yuzo Takada, celui de 3x3 eyes et son dynamisme n'est pas sans rappeler le style graphique d'Ushio et Tora et Karakuri Circus)