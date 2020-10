- iPhone 12 mini

- iPhone 12

- iPhone 12 Pro/Pro Max

Cette année l'annonce des nouveaux smartphones est décalée d'un mois (cause Covid) et au programme, un iPhone 12 dont le design revient à ses premiers amours (- Plus petit qu'un iPhone SE- Toujours la 5G, l'écran OLED, l'A14- 12 mini : 6 novembre (préco), 13 novembre (vente)- Le dos est toujours en verre (pour la charge sans-fil)- Les bords sont en alu- Les couleurs : noir, blanc, rouge, vert et bleu- 11% plus fin, 15% plus petit, 16% plus léger- Ecran OLED SuperRetina- 2x plus de pixels que l'iPhone 11 (460dpi)- Nouvelle vitre plus résistante créée par Corning : Ceramic Shield- 12MP Ultra grand angle ƒ2.4, 12MP ƒ1.6 pour le capteur principal- Meilleures performances en faible lumière- Mode nuit est bien meilleur... et est disponible aussi sur l'ultra-grand-angle ! et aussi pour les selfies !- Vidéo : meilleure en faible lumière, time-lapse en "mode nuit"- 16 Octobre (préco), 23 Octobre (vente)- Inox et la nouvelle vitre en Ceramic Shield- Les couleurs : Or, bleu, Gris et blanc- IP68 (6m pendant 30mn)- MagSafe, Pro Display- Les écrans grandissent 6,1 et 6,7"- Les bords sont réduits- Deep Fusion est disponible sur les 4 caméras (3 + selfie)- toujours 12MP ƒ2,4, 12MP ƒ1.6 (50mm)- 12 ƒ2.0- Le zoom passe à 2,5X- Nouveau format : Apple ProRAW (disponible plus tard dans l'année)- Enregistrement en Dolby Vision HDR- LIDAR : permet de scanner des pièces, créer des effets vidéo plus précis, d'accélérer l'autofocus surtout en faible lumière (x6)pour l'iPhone 12 Pro : 16 octobre (précocement), 23 octobre (vente)pour l'iPhone 12 Pro Max : 6 Novembre (préco), 13 Novembre (vente)