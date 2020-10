Nous souhaitons nous étendre au-delà du cadre des jeux vidéo, et créer de nouvelles histoires sous forme de manga et de romans. De ce souhait est né ce nouveau défi pour Level-5. Manga-5 se veut être une sorte "d'atelier". Un lieu pour soutenir des créateurs passionnés et débordant d’imagination, professionnels comme amateurs, et où partager des émotions en temps réel différentes des jeux vidéo. C’est cette nouvelle forme de divertissement, Manga-5 , que nous souhaitons créer avec vous.

Lors du Tokyo Game Show Online 2020, l'éditeur et studio de développement japonais Level-5 annonçait qu'un nouveau service entre expérience et nouveau défi serait dévoilé le 5 octobre. Place donc à Manga-5, une plate-forme de publication de web manga. Le but est de permettre à des auteurs indépendants de publier leurs œuvres.Prévue pour le 15 octobre prochain au Japon, celle-ci sera lancée avec un concours de création de manga ainsi que neuf titres originaux, dont certains adaptés des licences de Level-5 comme Inazuma Eleven, Yôkai Watch ou encore Otome Yuusha. A noter qu'un espace communautaire appelé "Atelier Five" sera lancé un peu plus tard.