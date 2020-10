Vu que le prochain jeu de la licence sortira l'année prochaine (espérons qu'ils soit bon) je me suis dis qu'il serait intéressant de revenir sur les jeux de la saga (pas tous bon hélas) et quels sont les jeux que vous avez jouez ? Et si vous avez kiffé ou non.



Pour ma part, je n'ai jouer qu'à deux jeux HP, le premier et le deuxième. Le premier sur Ps1 malheureusement je ne l'ai jamais terminé, j'étais assez jeune et j'étais bloqué je crois, mais de mes souvenirs j'avais plutôt apprécié. Le deuxième par contre je l'ai terminé plusieurs fois sur Gamecube, et la j'ai beaucoup kiffé, l'univers était respecté, c'était super joli, et se balader dans Poudlard librement était vraiment un plus appréciable. Le jeu était pas si facile que ça mine de rien, et yavais de nombreux secrets comme les cartes à collectionner, ah que de souvenirs ^^



Mise à part ces deux là, aucun autre jeu HP, mais je dois pas avoir rater grand chose vu que la qualité a baissée au fil des jeux, notamment à partir du cinquième. Pareil, les jeux lego HP jamais touché, je regrette presque un peu car ils avaient l'air plutôt sympa.



Et vous, quel est votre expérience avec les jeux HP ? Au fait, quelqu'un sait quand EA a perdu les droits sur la licence ? Car avant, c'était eux l'éditeur.