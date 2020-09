Salut à tous,J'ai bien conscience que ça en n'intéressera qu'une poignée ici, et que les 3/4 vont juste venir me troller/chier à la figure (gnagnagna c'est trop cher/bouh Microdaube), mais je me suis fait un petit (gros) plaisir pour mon anniversaire : un Surface DuoMalgré les critiques assez moyennes voir mauvaises, je ne voyais pas trop de chose qui MOI, pour MON UTILISATION, me bloquerai, alors qu'en revanche je voyais tout ce que l'appareil pourrait m'apporter en terme d'expérience.Ca fait 3/4 ans que je suis passé à Android et que j'ai du me résigner à abandonner mon Lumia 950 XL et j'attendais avec impatience le Duo depuis son annonce.Un peu de fraicheur pour un appareil pensé complètement pour le multitache/double écran, à l'inverse par exemple des LG V60/Velvet et leur prédécesseur, et un fonctionnement différent choisi par Microsoft par rapport aux smartphones à écran pliable, et surtout un des rares appareils compatible avec un stylet au format téléphone.Perso j'ai retrouvé le plaisir que j'avais en changeant de téléphone à l'époque de mon iPhone 3GS, puis de Windows Phone et ses évolutions, là ou j'avais l'impression de stagner ces dernières années sur android/iOS ou même Windows quand je changeait de matériel.Alors oui c'est vrai ça coute cher, c'est une V1, avec les défauts habituels d'une V1 (manques, défaut, stabilité,...) mais malgré tout ça perso je suis super contentMais pour moi faut pas juste le voir comme un smartphone, mais plus comme un mini PC de poche à la manière des premier PDA, même s'il est sous Android et pas Windows. Il y a suffisamment de manière de l'utiliser de manière productive et intelligente, pour pas se contenter de l'utiliser que pour téléphoner (auquel cas aucun intérêt de l'acheter en effet).Bref pour ceux que ça interesserait voilà mes premières impressions, désolé c'est un peu long (comme ce texte d'ailleurs xD) :Si vous avez des questions sur l'appareil, ou son utilisation, n'hésitez pas (ici ou sur YT), j'essaierai de vous répondre au mieux