Avec l'arrivée des titres MH sur Switch qui me tente beaucoup, je me demandais si le titre sur console de salon est un bon point d'entrée pour commencer la série ou si au contraire d'autres épisodes de la série sont plus recommandés pour quelqu'un qui n'a jamais joué à un jeu de la franchise.



J'ai juste fait le début de God Eater sur PSP et Vita des jeux qui se rapprochent du genre pour vous donner une idée.



Si jamais vous avez des recommandations des avis que ce soit sur MH World que vous pensez être le bon choix ou bien un autre je suis preneur sachant que j'ai une PSP, Vita et une PS4.

