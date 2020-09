Hier soir à 22 heures se tenait la conférence de Sony. Comme beaucoup, je me suis mis à l'aise, allant même, exceptionnellement, jusqu'à décaler l'heure de mon " dîner " (une escalope panée que j'ai eu la décence d'accompagner d'une charmante sauce lardon, et d'un petit bol de pâtes farcies). Voilà " qui-est "dit !



1 | Final Fantasy XVI



La conférence débute sur les chapeaux de roue, Sony pose ses rondelets ballons sur la table : Final Fantasy XVI est montré ! Et moi je me dis : - " Mais attends voir là, c'est une Xbox Series X que je comptais acheter... ".

Naturellement, je me sens roulé dans la farine ; la rumeur qui circulait était bel et bien fondée !







Puis arriva le trailer du jeu. Déjà résigné à devoir investir dans une Playstation 5 trop peu de temps après la Xbox Series X, je constate que Square Enix eu fait le choix d'opté pour un medley : The Witcher x Final Fantasy.

Sceptique, je regarde jusqu'au bout et me rend compte immédiatement après, que le mélange m'a foncièrement mis à l'aise pour plusieurs raisons.



La première est que la DA m'apparaît morne, sans " folie ", originalité, aucune ! La deuxième vient de la séquence que l'on nous montre du système de combat en "one a one ".Sans m'en soucier, je me suis laissé aller à deux trois réflexions qui me sont venu comme ça : - " Je me sens seul... " ; " C'est pas foufou... " ; " J'ai déjà vu tout ça... " ; " J'ai pas envie d'y jouer... ", rien de plus, rien de moins.

Pour être franc, je m'attendais pas à ça, même Final Fantasy Versus XIII après sa renaissance en Final Fantasy XV me donnait plus envie, pourtant, " dieu seul sait " ce que j'ai pu pesté contre le sort de cet opus.



La seule chose que j'ai trouvé vraiment cool dans ce trailer, c'est la scène où le jeune mais " royal " blondinet, qui " pareil " Asura du jeu éponyme, se métamorphose, puis en " primordial " s'oppose à Phoenix, dont je me suis rappelais la présence dans Crisis Core : Final Fantasy VII.



Puis franchement, c'est pas la claque. Ayant fait cet hiver Final Fantasy XV dans sa " Royale Edition ", j'ai eu mal pour le Luminous Engine. Du coup, je garde Agnis Philosophy en travers de la gorge, mais me console, car Project Athia, lui, n'est verrouillé que temporairement par Sony ; bien que je doute que l'exclusivité soit vraiment totale, on a bien vu Final Fantasy VII Remake, hein).

Mais n'oublions pas la possibilité que Naoki Yoshida puisse être à la tête du projet. Le mec a quand même su relevé Final Fantasy XIV et lui redonné un nouveau souffle, d'ailleurs l'univers fait écho à ce dont il avait mentionné lors d'un billet y'a quelques temps maintenant.

En cela, si pour l'instant j'attends de voir bien d'avantage du jeu pour me hyper, je me dis que l'histoire, comme d'autres choses ont vraiment moyen d'être au-dessus du lot, ou de ne pas être ce qu'elle sont.



2 | Spider-Man : Miles Morales



Maintenant, c'est au tour de Spider-Man : Miles Morales. Lors de la première conférence de Sony, le jeu n'avait pas su retenir mon intention, parce que déjà le précédent sortie sur Ps4 (Pro) me donnait pas envie du fait que je sois pas attaché au héros et à son univers (hormis les films où il est joué par Peter Parker).







Autant là, après la déception que j'ai ressenti à l'égard de Final Fantasy XVI, et peut-être aussi parce que le trailer était plus cinématographique qu'autre chose, je me suis dit : - " Ca, ça tourne sur Ps5 " ; " C'est fluide, y'a de la folie, c'est cool ! ; " Même si c'est " kitch ", j'ai envie d'y jouer. ". Ce qui conclu ce que j'ai à dire sur le jeu.



3 | " Harry Potter " next-gen



Je m'aperçois m'être emmêlé les pinceaux avec Spider-Man : Miles Morales et le jeu " éponyme " à la saga Harry Potter, mais c'est pas grave, ça ne change rien à ce que j'ai dis. Bon, là, on touche ici à une saga de films qui ont accompagnés mon enfance, mon adolescence, et forcément si je suis nostalgique des personnages de Harry Potter, cela ne m'a pas empêché de me dire : - " Ca poutre grave ! " ; Enfin ! C'est ça que j'veux ! ".







A ce propos, j'étais très content qu'à la fin, aucune exlusivité de quelque sorte entrave la sortie du jeu sur Xbox Series X | S. Voilà qui conclus ce que j'ai pensé de jeu qui nous fûmes tant familier par son univers, que la nouvelle de son développement qui m'avait déjà beaucoup plus à l'époque.



4 | Call Of Duty : Cold War ; Oddworld Soulstorm ; Deathloop ; Fortnite



Alors ceux-là, c'est pas came, mais du tout. Bref, je ne m'étendrais pas dessus, veuillez donc m'en excuser.



5 | VIILage Resident Evil



Je commence à fatiguer, ces lignes sont celles que j'écris en retour de la conférence de Sony. Et la seule chose que j'ai à dire sur ce deuxième trailer du jeu, c'est que l'ambiance du jeu me plaît. J'ai presque eu cette impression que Capcom ait réussi le pari de donner un nouveau souffle à ce sentiment de " danger " que l'on est en droit d'attendre d'un Resident Evil.







Malheureusement, aucun gameplay de quelque sorte ne peut venir étayer l'impression que le trailer a su véhiculer en moi. Je sais pas vous, mais moi ça m'a fait un p'tit quelque chose.

Encore une fois, le jeu n'étant en rien exclusif à la marque Playstation, je me réjouis de pouvoir y jouer sur la plateforme de mon choix.



6 | Devil May Cry V : Special Edition



Après Devil May Cry 3 et 4, vient donc le tour du dernier né du fondement démoniaque de Sparda : Deviiil May Cry Viii... Fiiive... Cinq ! (Special Edition.)







Et que dire, si ce n'est que j'ai débuté puis terminé mon aventure en ce début d'année ; je suis " dégoûté ". Non, la vérité c'est que je suis heureux qu'enfin Nero puisse reprendre en main Yamato, ça lui a tellement manqué dans le jeu original (comme la commande permettant de switcher entre chaque prothèse ; voilà " qui-est " dit !). En parallèle du fait que Capcom rendent honneur à Nero à l'instar d'un certain Dante qui dans le V le met minable, j'ai comme eu l'impression de rajouts, comme des cinématiques supplémentaires.

Mais va savoir, je me fait sûrement des idées...



7 | " God of War : Ragnarök "

Au tout début-début, je fus dans l'incompréhension. Puis les premières notes de musique allant, je reconnu là la partition jouée par un orchestre à l'annonce du " reboot " original de God of War : God of War !







Mais à part vous signifiez que je saurais être on ne plus déterminé à acheter une Ps5 pour ce seul jeu, je ne saurais nier Sony avoir mis un " petit-gros " dans le fondement de Microsoft...

Et bien sûr, si je me retrouve dans le hardware de la Xbox Series X, ainsi que son design, sa rétrocompatibilité étendue/augmentée, sa veilleuse verte et le Xbox Games Pass, qui est à mon sens une merveille en terme de tarif et d'offre, il faut dire ce qui est, le combo Horizon : Forbidden West x " God of War : Ragnarök " à de quoi épaté, d'autant plus qu'il est prévu pour 2021, l'année faisant suite au lancement de la Playstation 5 !



8 | Demon's Souls par Bluepoint



Ca n'aura pas échappé à certains, mais si je signifie de la sorte ce jeu que j'ai adoré faire en 2015 sur Playstation 3, je ne saurais dire si je suis déçu, ou si je suis déçu...







Alors oui, le jeu est beau, certes, mais il m'apparaît flagrant à l'heure de son " reveal " Demon's Souls avoir perdu de sa " patine " (de sa crasse, quoi)...

En faite, je ne pense pas avoir d'avis particulier à vous partagez, si ce n'est un sentiment de déception sur lequel je ne saurais pour le moment mettre des mots.



CONCLUSION



Verdict : l'attente était là et " Sony " a su y répondre. A savoir maintenant si leur conférence a su me convaincre, je dirais que c'est de l'ordre du 50/50 si je met en exergue le fait que des annonces, selon moi majeures n'ont pas su me touché en tant que joueur, et aient pu altérer mon jugement sur au moins Spider-Man : Miles Morales que j'ai pu trouvé " kitch ", ou plutôt dans une " ère du temps " dans laquelle je me retrouve pas.



1 | Final Fantasy XVI m'a déçu, et en ça il ne peut que remonter la pente, ce que je pense il saurait être capable, surtout si Naoki Yoshida est bel et bien à la tête du projet comme je le pense.



2 | Spider-Man : Miles Morales m'a plu dans l'approche très cinématographique de son trailer, cependant, remarquons l'effort qu'à fait Insomniac Games de donner des armes à nos ennemis pour que ceux-là puissent se défendre contre nous.



3 | " Harry Potter " nex-gen m'a plus, dans le sens où l'on plongera dans un corps étudiant inédit. L'on ne suivra donc plus les aventures de Harry Potter et ses proches, mais vivront nos propres aventures dans l'école des sorcier.

Ah, j'allais oublier... La musique d'intro en mode épique, c'est juste du grand n'importe quoi... Voilà " qui-est " dit !



5 | VIILage Resident Evil m'a plus, notamment dans l'impression que je pense qu'il m'a laissé. Malheureusement, faute de gameplay, je ne peux pas vrai-ment me prononcer sur la raison même qui me fait dire que j'ai apprécié.



6 | Devil May Cry V : Special Edition m'a plus, toutefois seulement par la possibilité qu'à Nero de pouvoir manier de nouveau Yamato (ce qui n'est pas non plus fou-fou, sous réserve de détails d'importances livrés ultérieurement).



7 | " God of War : Ragnarök " m'a plus, par son annonce seulement, puisqu'il n'y a que ça à mettre sous la dent, bien que de savoir le jeu être prévu pour 2021 soit réjouissant.



8 | Demon's Souls par Bluepoint, m'a déçu, pour bien des raisons sur les-quelles je compte évidemment méditer.



Un mot pour finir : - " J'ai pas l'impression de m'être tapé la fameuse claque next-gen ; Horizon : Forbidden West et God War s'en chargeront ".