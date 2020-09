Jeux Vidéo

La next gen a bel et bien commencé avec l'annonce du prix et la date de sortie de la PS5. Mais même si du coté de chez Sony les bonnes exclus sont au rendez vous comparé aux licences MS absentes au lancement des XBox Series, et qui en plus font moins rêver en général, il me semble que cette nouvelle génération intéresse beaucoup moins de monde que lors des précédents changement de génération.



La faute a qui ? A la communication éclatée (surtout de Sony) qui ne rend plus les annonces exceptionnelles ? Au Covid et à l'E3 absent ? Au manque de claque technologique entre cette nouvelle gen et ce que l'ont peut avoir déjà sur PS4 pro et XBox One X ? Au annonce de nouveaux GPU PC avec des specs de folie qui renvoi les PS5 et XSX aux oubliettes ?



Et si l'on gardait nos PS4 pro et XBox One X tant que des jeux sortent encore dessus (et je pense que vu la politique de jeux cross gen on risque d'en avoir pour un moment), qu'on attendait tout doucement, juste 3 ans pour franchir le pas avec la "middle gen" et les "PS5 pro" et "XBox Series XX ? Et qu'attendez vous de ces nouveaux modèles ?