(D)re(a)master

Bonsoir les gens ! Aujourd'hui, j'ai eu une réflexion : Pour les gens n'ayant jamais eu l'occasion de toucher à Super Mario Sunshine (on va mettre de coté la pigeonade de la part de Nintendo pour la période de vente), c'est une excellante idée !Je commence à voir les classiques GameCube et un pour moi sort du lot : Paper Mario ! Ayant toujours avec moi la version physique, je fais un petit tour sur les prix en occassion ... je savais pas que le jeu coté autant !Et la me vient l'idée : Et si Nintendo nous sort un Paper Mario All Stars ? Avec Paper Mario 64, Paper Mario : La Porte millénaire et Super Paper Mario. Le prix serait pour moi plus accessible que le prix de l'occassion (mais c'est quasi sur que Nintendo nous sort le même coup que sa compile Super Mario)Et vous, vous allez être N-SEX avec Paper Mario All Stars ?