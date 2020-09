Salut à tous. Petit sondage du jour : Qu'est ce qui selon vous fait un bon jeux vidéo en 5 points, sa place détermine son importance. À contrario, qu'est ce qui il est possible pour vous d'accepter pour jouer à un moyen/mauvais jeu. C'est à vous.

Like

Who likes this ?

posted the 09/07/2020 at 06:09 PM by kenchansenpai