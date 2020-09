DEATH STRANDING

ORI & THE BLIND FOREST

ROCKET LEAGUE

g]ABZÛ[/g]

SOMA

TEARAWAY UNFOLDED

FORZA HORIZON 4

DARK SOULS III

INSIDE

MARVEL'S SPIDER-MAN

DEAD CELLS

CELESTE

RESIDENT EVIL 7

WHAT REMAINS OF EDITH FINCH

BATMAN ARKHAM KNIGHT

GOD OF WAR

SLAY THE SPIRE

THE LAST OF US 2

OUTER WILDS

BLOODBORNE

HOLLOW KNIGHT

SUBNAUTICA

THE WITCHER 3 : THE WILD HUNT

Les consoles nouvelle génération commençant (doucement) à pointer le bout de leur nez et la plupart des jeux étant sortis, je pense qu'il est temps de faire un bilan.7 ans de service pour nos monolithes de salon, une sortie le 22 novembre 2013 pour la Xbox One et le 29 pour la Playstation 4, je mets volontairement Nintendo de côté proposant une offre radicalement opposée avec son concept portable/salon à cheval sur la génération.Inutile de rappeler que ce n'est que mon avis qui vaut celui d'un autre, on peut en discuter sans en venir au main ou autre forme de provocation.Place aux jeux !_____________________________________________Oui je commence volontairement par ce titre controversé pour laisser en touche certains extrémistes qui s'arrêteront ici.Le seul, le vrai "walking simulator". Si il y a bien quelques choses que je déteste dans un JV, ce sont les quêtes FEDEX, les jeux trop longs pourtant j'y ai joué 60h, captivé de bout en bout jamais lassé par ce gameplay peu conventionnel et cette histoire originale bien mis en scène.Soit on adore ou on déteste, mais il faut encourager ce genre de projet qui à le mérite d'être original avec un gros budget aux fesses à défaut de vouloir plaire à tout le monde. Mention spéciale pour l'OST.Une aventure onirique mis en scène dans des décors somptueux, le gameplay a quelques soucis de lisibilité mais impossible de lâcher la manette, un système de sauvegarde très bien pensé qui me fait préférer cet épisode à Ori and the Will of the Wisps.Découvert comme beaucoup grâce au PS+, l'exemple même du jeu facile à prendre en main mais difficile à maitriser, très difficile. Il suffit de regarder des vidéos de joueurs expérimentés pour ce rendre compte des possibilités. Le plaisir est immédiat avec une énorme courbe de progression et qui à le mérite de proposer du multi en écran splitté. Clairement le jeu multi de cette génération !On peut le dire de suite, le jeu est moins marquant que Journey mais ça reste une aventure indispensable si comme moi vous êtes amoureux des fonds marins. J'ai pu le refaire en 3D stéréoscopique, l'effet est saisissant et rend le jeu beaucoup plus immersif.On reste dans les fonds marins mais en plus horrifique mais n'ayez pas peur, enfin pas trop. Le jeu a beau avoir une ambiance pesante, il n'y a pas de jumpscare. Le gros point fort de SOMA est son scénario très bien écrit, je le conseille vraiment. Il serait parfait en VR à voir si un mod existe.D'abord sorti sur PSVITA et revu pour la manette PS4, ça transpire de partout la bonne humeur. Les très bonnes idées de gameplay font oublier cette caméra des années 2000.Mon premier Forza et j'ai adoré cette maniabilité à la manette, par contre au volant, je sais pas si c'est moi ou les réglages mais je pars en tête à queue systématiquement. Esthétiquement irréprochable avec une très bonne impression de vitesse, beaucoup de contenu, je regrette juste qu'il n'y ai pas plus d'épreuve comme celle d'intro. Vivement le 5 !3ème épisode, la même recette en plus nerveux, un peu de fan service et hop un nouveau jeu, rien de révolutionnaire mais ça fonctionne toujours parfaitement. Quel plaisir manette en main de retrouver cette exigence, très addictif jamais frustrant...Enfin, pas tropUne ambiance folle ! Sublime dans la D.A et le sound design, un bon équilibre entre exploration et énigme. Puis ce final ! Jouez y !Quel plaisir de se déplacer dans ce Spider-man ! Virevolter dans tous les sens se fait avec une grande facilité, on apprécie le gros travail sur les animations. Une histoire prenante et bien rythmé feront oublier les boss dispensables.Je suis totalement hermétique aux roguelike mais la nervosité du gameplay est tellement folle que ça m'a rendu accro. Pleins de builds possibles, pleins d'armes très sympa, un suivi exemplaire. Nan c'est vraiment une drogue ce jeu !Il suffit de jouer une heure pour comprendre tous ces tests dithyrambiques. Un gameplay très exigeant qui exploite une idée par niveau dans un level design brillant, généreux, on ajoute un propos très mature qui surprend dans ce genre de jeu et on obtient Celeste. Quoi ? j'ai pas parlé de l'OST ? C'est inutile nan ?Je ne suis pas fan des survival horror et encore moins des Resident Evil, je trouve que l'ambiance, le gameplay et cette caméra n'ont rien d'immersifs. Les personnages et l'histoire ne fonctionnnent pas du tout sur moi...puis ça ne fait pas peur... Par contre dans RE7 ils ont tourné les potards à fond ! On se retrouve à table avec cette famille de cinglés dans un jeu pensé pour la VR, v'la l'angoisse ! Même si la seconde partie est moins marquante j'ai adoré.Si vous êtes fan du genre jeu narratif c'est fait pour vous, le meilleur du genre. Très émouvant de découvrir la mort de toute cette famille.J'ai adoré les 3 premiers, normal que j'adore celui ci également. Le gameplay toujours aussi réussi que ce soit les combats ou l'infiltration. La Batmobile souvent décriée ne m'as pas dérangé, je l'utilisais vraiment quand c'était obligatoire. On s'éloigne un peu de l'esprit Batman avec ce tank qui tire sur tout ce qui bouge mais un peu de variété ça fait pas de mal.Ce reveal n'empêche ! Kratos toujours aussi vénère et désagréable, on change la formule pour quelque chose de moins bourrin, plus immersif et plus intime. Une réussite à tous les niveaux. Hâte de voir le prochain !Un énième jeu de carte me direz-vous... mais non ! C'est du roguelike mélangé (sans jeu de mot) à un jeu de carte. Si vous ne connaissez pas, jetez vous dessus immédiatement ! Oui c'est moche mais c'est du crack en méga-octet, on veut toujours faire "une dernière partie"_________________________________________________LE HAUT DU PANIER !Maintenant on attaque la crême de la crême ! Tu veux de l'indispensable, du chef d'oeuvre c'est par ici !_________________________________________________Du haut de mes 38 balais, gamer depuis toujours, je n'ai jamais vu un jeu aussi intelligent. J'ai volontairement pas mis de trailer car le maitre mot est "découverte". On prend un plaisir fou à découvrir un univers, une civilisation et leur technologie. Le tout est d'une cohérence rarement vu, ce plaisir de comprendre un truc qui était sous notre nez depuis le début. Ca ressemble à rien d'autre et c'est juste brillant !Mon premier "souls" forcément ça laisse des marques ! J'aime pas les jeux trop durs alors pendant longtemps je pensais que c'était pas pour moi les "souls" mais rien à faire cette D.A m'a tapé dans l'oeil, faut que j'y joue. Faut un temps d'adaptation mais le plaisir fût immédiat tant c'est vicéral (normal pour un jeu qui parle de sang). Un des rares jeux que je revendrai jamais car j'aime y revenir de temps en temps. Je me suis fait tous les Dark souls après ça.Sous ses airs de Metroidvania phosphorescent tout mignon se cache un jeu d'une grande précision. Du contenu à la pelle, du challenge, une tonne de boss. C'est superbe et Christopher Larkin est en forme. Je ne vois pas ce que je pourrais reprocher au meilleur Metroidvania sorti à ce jour.Là j'étais pas prêt mais genre vraiment pas ! Je ne connaissais rien du jeu et je vous conseille de ne regarder aucun trailer. Je me suis plonger... dans cette aventure la tête la première et c'est peu dire car en même temps je découvrais les casques de réalité virtuelle, j'ai fait tout le jeu en VR et je me suis pris une baffe semblable à celle du passage de la 2D à la 3D dans un jeu vidéo. Ce sentiment d'immensité et de solitude laisse place parfois à l'angoisse mais toujours une envie de découvrir cette histoire racontée au compte goutte, captivant !On y est, mon jeu de la génération mais pas que, mon préféré tout court ! J'ai adoré The Witcher premier du nom, moins le 2ème, j'avais des craintes pour ce TW3 je suis pas fan des mondes ouverts mais il a tout réinventé notamment ces quêtes passionnantes avec des personnages charismatiques. Certes le gameplay a ses défauts mais rien dérangeant pour ma part. J'avais envie de tout explorer et je parle même pas des DLC qui rallongent à moindre frais cette aventure déjà bien conséquente. Jamais des personnages et un univers ne m'avaient captivé comme ça, j'avais un sentiment de manque une fois fini, j'avais du mal à jouer à d'autres jeux, surtout les open-worlds.