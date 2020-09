Mon avis sur Mulan

Ce 59ème classique d'animation Disney est pour l'instant prévu pour une sortie en salle en Mars 2021.(2020) :Mulan reprend la légende et quelques scènes du film d'animation mais reste bien différent et arrive par moment à nous faire oublier le film de 1998 pendant le visionnage. Oubliez les chansons et les personnages secondaires du film d'animation qui n'appartiennent pas à Disney. Rien de fou, il y a quelques grossièretés, notamment le personnage de la sorcière qui est un ajout osef pour plaire à une certaine communauté. Il n'y a pas vraiment de moment qui vous feront lever du siège, il n'y a pas de gros défauts, c'est une belle production, bon acteurs, belle direction artistique et il n'insulte pas le film d'animation... y a beaucoup plus de passion dans le montage, dans la direction d'acteur et dans les décors que pour cette honte qu'est le Roi Lion (2019).Mulan 1998 à beau être mon film d'animation préféré, le film live de 2020 ne m'a pas dérangé au visionnage, j'ai passer un agréable moment. Contrairement au, à, àet àque je n'ai pas du tout aimé. Et contrairement àet à, je ne me suis pas fait endormi devant le film même en ayant fini de le voir à 2h00 du matin.Bref en résumé, le film d'animation encore supérieur comme pour tout les films live Disney adaptés des films d'animations... hors Dumbo (2019) qui pour moi est supérieur au dessin animé de 1941 sur beaucoup de points.