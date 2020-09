Je sais pas très gentil de comparer ses oeuvres d'art en francais, avec celle de nos homologues allemands



Captain futur (captain flam) Allemande



http://www.youtube.com/watch?time_continue=65&v=dcjhpETolG0&feature=emb_logo



En vf







En jap









Ulysse 31



En allemand







En francais







En jap







Dragon ball Z (là ok les allemands gagne vs la francaise)







Je vous épargne la vf



Pas besoin de mettre là jap





One piece



En allemand







En vf ils ont eut le bon gout de garder l'original









Teenage Mutant Hero Turtles



En allemand







En french







Lady Oscar



en allemand







En vf







En jap







Ranma



En allemand







En vf







En jap







Un de mes best anime



Nadia et le secret de l'eau bleu



en Allemand







En vf







En jap







En espagnol ca donne quoi ?



Saint seiya







DBZ esp