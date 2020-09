Nvidia a mis en ligne une vidéo pour comparer les performances des RTX 2080 Ti et RTX 3080 sur DOOM Eternal en 4K et en Ultra.Hier, Digital Foundry a montré que la RTX 3080 offrait jusqu'à 80% de performances supplémentaires sur certains jeux par rapport au RTX 2080.Maintenant, au tour de comparer la RTX 2080 Ti et la RTX 3080 et le résultat est sans appel.On peut apercevoir que DOOM Eternal tourne entre 80 et 90 fps sur une RTX 2080 Ti alors que sur RTX 3080, le jeu tourne entre 140 et 150 fps, soit 50 fps de plus. Ce qui signifie également,Rappelons que la RTX 3080 est attendue pour le 17 septembre au tarif de 719 euros.Retrouvez ci-dessous mes anciens articles sur les RTX 3000 series :Nvidia doit encore annoncer la RTX 3060 dans les prochaines semaines. Les rumeurs évoquent un prix de 299 dollars (319 euros en France ?) qui pourrait s'aligner sur les performances d'une RTX 2080, toujours selon les rumeurs.