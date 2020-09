Pour l'achat d'une RTX 3000 series ou d'un PC équipé d'une RTX 3000 series, Nvidia offre Watch Dogs Legion (via un code) et un abonnement d'un an au service GeForce NOW. Cependant, cette offre sera limitée dans le temps.Pour rappel, Watch Dogs Legion sera compatible au RTX et au DLSS.Je profite de cet article, pour mettre en ligne les résultats du sondage que pouvez le retrouvez ici Vous étiez 235 à avoir voté, voici les résultats :RTX 3070 / 3080 / 3090 : 49 votes (24.5 %)PS5 ou XSX : 132 votes (66 %)Les deux (RTX 3000 et consoles next-gen) : 19 votes (9.5 %)Résultat sans appel, les consoles next-gen gardent la cote mais score très honorable pour les RTX 3000 series.