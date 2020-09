#pokemonmastersex

Pokémon Masters, le dernier jeu mobile de Pokémon Company, s'est vu renommé en Pokémon Masters EX suite à sa dernière mise à jour ajoutant notamment le rang EX (6 étoiles) à certains dresseurs comme Red ou Echoe. Pour rappel, le jeu est un gashapon où vous pouvez obtenir aléatoirement les dresseurs des jeux Pokémon avec leur Pokémon partenaire (par exemple Pierre apparaît avec son Onix).Hier Pokémon Masters EX est apparu en tendance sur Twitter sauf qu'il fut écrit avec le hashtag écris plus haut comme tel, ce qui peut donc donner "Pokémon Master Sex" à la lecture pour les plus pervers d'entre nous (et sachant que quelque soit majuscule ou minuscule les hashtags apparaissent avec leur petit icone officiel cela a son petit coté sucré). A l'origine cela vient d'un post qui, un peu annonciateur dans son propre troll, rappelait l'importance de mettre des majuscules dans les hashtag.Et évidemment Internet a fait le reste, il a eu une pluie des memes et autre détournements, ainsi qu'engendrer encore plus de fanarts NSFW (+18 )