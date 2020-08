Voici une liste des futurs jeux de type MetroidVania à venir. La vidéo précise que certains seraient datés pour 2021 mais sachant aussi que bon nombre sont des projets Kickstarter, on est sur de rien !

J'ai un petit faible pour certains d'entre eux comme Eastern Exorcist ou the last faith....et surtout celui basé sur LODOSS !! et vous, lequel vous met la hype ?





