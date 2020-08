Le créateur du manga One Piece, Eiichiro Oda, a déclaré jeudi lors d'une interview dans un épisode du programme de variétés à la tubo du groupe Arashi qu'il prévoyait de mettre fin à l'histoire dans quatre ou cinq ans. Masaki Aiba, membre d'Arashi, avait demandé à Oda: "Avez-vous décidé de combien d'années le complot dure encore?"Oda a noté en réponse à une question du membre d'Arashi Satoshi Ohno qu'il avait décidé de la fin. Oda a ajouté que "nous devons parler de tout à chaque fois que mon éditeur change," et l'éditeur assis près de lui pendant l'interview a confirmé qu'il connaissait également la fin.L'éditeur Shueisha et les rédacteurs en chef du magazine Weekly Shonen Jump et de l'empreinte Jump Comic ont annoncé le 14 août qu'ils retardaient trois publications One Piece du 4 septembre au 16 septembre en raison de problèmes de production liés à COVID-19. Les trois publications sont One Piece manga volume 97, One Piece Oda Eiichiro Gashū Tiger Color Walk 9 (One Piece par Eiichiro Oda Tiger Color Walk 9 art book) et One Piece Magazine Vol. dix.La série a également connu des retards au printemps en raison du COVID-19. Oda a averti en mai que d'autres retards sont possibles, car son personnel réorganise le lieu de travail pour faciliter la distanciation sociale.Dans une publicité pour le prochain volume 10 du magazine One Piece le 4 septembre, le 35e numéro de cette année du magazine Shueisha's Weekly Shonen Jump a taquiné le 2 août que One Piece «se dirige vers la saga finale à venir».Oda a rapporté dans une vidéo YouTube publiée en septembre 2019 qu'il «voulait mettre fin [à l'histoire de One Piece] dans cinq ans». Une interview en novembre a ensuite réaffirmé ce plan.Alors qu'il était encore au lycée, Oda a été finaliste pour le Tezuka Award pour les nouveaux créateurs du magazine Weekly Shonen Jump de Shueisha en 1992. Il a commencé à sérialiser le manga One Piece dans le manga Weekly Shonen Jump de Shueisha le 19 juillet 1997. Comme d'avril, le manga avait 390 millions d'exemplaires imprimés au Japon et 80 millions d'exemplaires imprimés dans plus de 42 autres pays et territoires, pour un total de plus de 470 millions d'exemplaires imprimés dans le monde. Le manga a remporté le 41e Japan Cartoonist Awards en 2012, et a établi un record du monde Guinness en 2015 pour "le plus grand nombre d'exemplaires publiés pour la même série de bandes dessinées par un seul autPresque 500 million de tome de vendu C'EST MONSTRUEUX !!