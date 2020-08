Ninja Gaiden - Alma



Mon premier, la plus grande sa**** du monde j'ai nommé Alma de Ninja Gaiden ! J'en ai bavé putain dans ce jeu de torture.

Malheureusement je me suis rendu compte au 3/4 du jeu que la barre de santé pouvait être augmentée avec les colliers de perles

Cela a sûrement joué ^^.





God of War - Arès



Ce deuxième un peu particulier : Arès de God of War. Alors j'étais assez jeune et je ne sais toujours pas pourquoi, j'ai autant galéré contre lui.

Anecdote : j'essaie une soirée complète rien à faire. Je drop le jeu. Je le relance un an plus tard. Je le nique du premier coup



Cela vous arrive aussi ce genre de truc ? On dirait mon esprit s'est entrainé pendant un an, comme Freezer.





Furi - The Scale



Furi ralala ce Furi, il m'a fait tellement sué celui-là aussi. Notamment ce boss à la con: The Scale. Faut connaitre les pattern et être précis dans ses dash sinon on meurt très très vite.

Quel bonheur une fois défoncé :rage:





Sekiro - ISSHIN ASHINA



Le boss qui m'a fait le plus galéré de 2019 . Quel chien de la casse. Boss en 3 phases avec une longue portée tout ce que je déteste.

J'en ai bavé mais j'ai fini par l'avoir et quel soulagement ! Dire que j'ai failli râter l'achèvement avec R1 un moment

J'ai passé la meilleure nuit possible ce soir-là. BISOUS





Onimusha 2 - Nobunaga



Alors très bizarrement, je l'ai battu au bout de la deuxième fois mais j'ai TOUT UTILISÉ. Ce boss en 3 phases lui aussi qui abuse de sorts et qui enlève énormément de dégâts.

Je l'ai trouvé bien plus dur que dans le 3 dans mes souvenirs même si celui-ci était aussi chaud.





Nioh - Enma



Pareil encore une fois : pourquoi j'ai tant galéré ?

Autant au début de Nioh je me suis fait défoncer mais autant un moment je roulais sur le jeu. En tout cas le bizutage a commencé fort avec le premier vrai boss dans la cale de bateau et Enma qui quand te grab te met la misère.





Bloodborne - Père Gascoigne



Premier vrai boss du jeu. Alors perso, je trouve que pour un premier boss... FS vous êtes vraiment des salauds .

Non seulement il a 3 phases mais en plus entre les arbres et les tombes, rien ne t'aide dans ce combat ! (enfin si un petit objet mais même !)

Une fois le jeu fini, j'ai lancé le NG+ et je suis allé tout droit le défoncer une nouvelle fois nan mais oh





Fire Emblem Radiant Dawn - Ashera



Etant donné que je fais les FIre Emblem sans que personne ne meurt, il fallait que tous soient vivant à la fin de ce chapitre.

Quelle mission ! Le boss entouré d'orbes renvoie les dégats et infligeant obligatoirement la moitié à nos persos -_-.

Puis fallait faire une certaine action pour en finir avec ce jeu aussi ralala. Ike tu me manques





Astral Chain - Noé



En soi ce n'est pas un jeu dur mais la difficulté du jeu est absurde ! Ce pique de difficulté à la fin est incroyablement débile !

On roule sur 95% du jeu pour au final se faire défoncer par ce boss qui a une durée de vie beaucoup trop grande et des attaques de folie.

Pour couronner le tout... ON NE PEUT PAS SE PRÉPARER AVANT LE COMBAT.

Merci PlatinumGames --'





Hollow Knight - Radiance



COMMENT J'AI PU L'OUBLIER ! Mais il est relouuuuu pire que Nightmare Grimm je trouve. Faut être méga chaud sur les esquives et le peu de coups qu'on puisse lui infliger. Une des meilleures satisfactions que j'ai eues !