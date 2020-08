Cette cinématique m'a vraiment donné envie d'y jouer et la Suicide Squad qui n'est au courant de rien sur les cibles à abattre m'a tué de rire ! Elle à vraiment de la gueule et ce n'est que le débutEnfin quelque chose de frais avec un Metropolis sous l'emprise de Brainac et une Justice League à la dérouteJ'aimerai trop voir la taille de la map ! Vivement du gameplay !

Who likes this ?

posted the 08/23/2020 at 09:44 AM by mugimeddy