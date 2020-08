Peut être l'événement le plus attendu de l'année, c'est le seul évènement qui tient la route. Au programme jeux vidéo en passant par les prochains films DC. Alors hypé ? « Célébrez cet INCROYABLE ÉVÉNEMENT MONDIAL sur tout l’univers DC. Entièrement gratuit pendant 24 heures uniquement sur http://DCFanDome.com, le 22 août à 19h ! #DCFanDome »

posted the 08/19/2020 at 06:09 PM by yanissou