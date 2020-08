Dans cette vidéo on a foutu n'importe quoi mais alors vraiment n'importe quoiLe jeu n'est pas mauvais mais les sensations de puissance, d'impacte et d'atmosphere donne a ce jeu un sentiment de vide ! Comme si il manquais des pièces à un puzzle... En coop ca reste fun mais pour combien de temps !? Attendons d'avoir le jeu entre nos mains

posted the 08/19/2020 at 02:52 PM by mugimeddy